Konya SMMM Odası’nda Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programını Oda Hizmet Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Programa; Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, İş kur İl Müdürü Önder Çiftçi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, TCDD YHT Konya Gar Müdürü Abdulkadir Çitil, oda üyeleri ve stajyerler katılarak bayramın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadı.

Bayramlaşma programı, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşirken, meslek mensupları uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar, bayramın manevi iklimini paylaşırken aynı zamanda mesleki birlik ve beraberliğin de en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, Ramazan ayının ve bayramın taşıdığı anlam ve değere vurgu yaparak, bayramların yalnızca takvimde yer alan günlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda gönülleri birleştiren, kardeşliği pekiştiren önemli zamanlar olduğunu ifade etti. Bayramlaşma programının da bu birlikteliğin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirten Bıçakçı, katılımcılara teşekkür ederek geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Konuşmasında mesleğin önemine ve karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen Bıçakçı, mali müşavirliğin ülke ekonomisi açısından vazgeçilmez bir meslek olduğunun altını çizdi. Mali müşavirlerin yalnızca defter tutan kişiler olmadığını ifade eden Bıçakçı, "Mali müşavir işletmenin hafızasıdır, vergi güvenliğinin teminatıdır ve kayıt dışılıkla mücadelenin en güçlü unsurudur” dedi.

Son dönemde meslek alanına yönelik bazı düzenlemelere de dikkat çeken Bıçakçı, muhasebe ile beyanın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, farklı yapılara beyanname verme yetkisi tanınmasının mesleğin yapısını zedeleyeceğini ve vergi güvenliğini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Ayrıca denetim süreçlerinde yaşanan değişikliklerin sorumluluğu artırırken yetkiyi daralttığını dile getiren Bıçakçı, meslek alanına yönelik müdahalelere karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Meslek mensuplarının ayrıcalık ya da imtiyaz talep etmediğini ifade eden Bıçakçı, yalnızca emeğin karşılığının verilmesini, mesleğin itibarının korunmasını ve hukuktan doğan yetkilerin muhafaza edilmesini istediklerini belirtti. Bu noktada güçlü bir meslek birliğinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda güncel bir acıya da değinen Bıçakçı, Katar'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerimize ve Aselsan teknisyenlerimize rahmet dileyerek, ailelerine ve milletimize başsağlığı temennilerini iletti. Ayrıca Türk ve İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların sona ermesi, barış ve huzurun hâkim olması temennisinde bulundu.

Program, bayramlaşma ve sohbet ortamında devam ederken, katılımcılar hem bayram sevincini paylaştı hem de mesleki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Konya SMMMO'nun güçlü birlik yapısını bir kez daha ortaya koyan etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Gerçekleştirilen bayramlaşma programı, meslek mensupları arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirirken, oda çatısı altında kurulan güçlü bağların bir kez daha altını çizdi."

(Ali Asım Erdem)