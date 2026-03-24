Konya’da kan donduran olay! Babasını boğdu cesediyle aynı evde kaldı
Konya’da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun’u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı.
Olay, pazar günü Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Denizciler Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet Akif Tosun, bir süre önce babasının yanına taşındı. Bu nedenle taraflar arasında önceki gün tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Akif Tosun, babası Tahsin Tosun'u boğarak öldürdü.
KAÇINCA KIZ KARDEŞİNİ ARADI
Gece babasının cesediyle aynı evde kalan Tosun, daha sonra Konya'dan ayrılarak kız kardeşini telefonla arayıp babasını öldürdüğünü, cesedinin de evde olduğunu söyledi. Polisle birlikte eve giren yakınları, Tahsin Tosun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Tosun'un cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Tosun'u, Eskişehir yakınlarında, kara yolunda yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtilen Tahsin Tosun, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
