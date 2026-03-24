Konya şehidini uğurluyor: Selman Akarsel’in cenaze programı belli oldu
Doğubayazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Konyalı Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesinin yarın Konya Şehitliği’nde defnedileceği öğrenildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Konyalı Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'den acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Söz konusu kazada daha önce Yusuf Açay'ın şehit olduğu bildirilmişti. Yaşanan bu elim olay, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye sürükledi.
Cenaze Programı Belli Oldu
Konyalı şehit Selman Akarsel'in cenazesinin, yarın ikindi namazına müteakip kılınacağı açıklandı. Cenaze namazının, Konya Şehitliği Namazgâhı'nda eda edilmesinin ardından, şehidin Konya Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.
