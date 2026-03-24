Konya’da babasını öldüren zanlı tutuklandı

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle ayrılık aşamasında olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Akif T., sokak üzerindeki 3 katlı binanın üçüncü katında tek başına yaşayan babası 59 yaşındaki Tahsin Tosun ile kalmaya başladı. Baba oğul arasında çıkan tartışma sonrası Mehmet Akif T. babasını boğarak öldürdü.
Daha sonra 1 gün babasının cenazesiyle aynı evde kalan zanlı, dün akşam saatlerinde kız kardeşini arayarak babasını öldürdüğünü söyledi ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
TUTUKLANDI
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını şehir dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak Konya Adliyesine sevk edilen katil zanlısı Mehmet Akif T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
