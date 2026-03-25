Konya Şehir Hastanesi’ne 50 personel alınacak! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Konya'da iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsatı duyurdu. Konya Şehir Hastanesi'nde çeşitli kadrolar için toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek.
50 KİŞİLİK ALIMDA FARKLI KADROLAR ÖNE ÇIKIYOR
Toplu iş görüşmesi kapsamında toplam 50 personel istihdam edilecek.
Alımlar üç farklı pozisyonda gerçekleştirilecek:
10 garson,
20 temizlik görevlisi ve 2
0 hasta taşıma personeli (beden işçisi).
Tüm pozisyonlar için başvuru şartları benzerlik gösteriyor. Adayların en az ilkokul mezunu olması yeterli görülürken, kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca başvuracak kişilerin 18 ile 50 yaş arasında olması gerekiyor. Bu geniş yaş aralığı ve düşük eğitim kriteri, çok sayıda adayın başvuru yapabilmesine olanak tanıyor.
ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DETAYLAR
Toplu iş görüşmesi 26 Mart 2026 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te İŞKUR İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen tarih ve saatte görüşme yerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Firma bünyesinde çalışacak personelin vardiyalı sistemde görev yapacağı ve servis imkânının sağlanacağı belirtildi.
(Meltem Aslan)