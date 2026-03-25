Konya’daki 19 saniyelik görüntü! Bakanlık paylaştı

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan kuş cenneti Düden Gölü, bugünlerde zarif misafirleriyle büyüleyici manzaralara sahne oluyor.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat tarafından kaydedilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri adeta bir doğa yolculuğuna çıkarıyor. "19 saniyelik bir resital" notuyla paylaşılan videoda, flamingoların su üzerindeki eşsiz dansı ve doğanın huzur veren sessizliği dikkat çekiyor.

​Doğanın kalbi Kulu'da atıyor

Türkiye'nin sayılı flamingo üreme alanlarından biri olan Düden Gölü, her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kaymakam Canpolat'ın objektifine yansıyan bu anlar, bölgenin ekolojik önemini bir kez daha kanıtlarken, doğaseverler tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

Düden Gölü'nden 19 saniyelik bir resital

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimlerin doğayı koruma ve tanıtma çabalarına destek vererek bu eşsiz görüntüleri tüm Türkiye ile paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alarak Kulu'nun doğal güzelliklerini gündeme taşıdı.

(Cumali Özer)