GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,95
EURO
52,20
STERLİN
60,29
GRAM
6.928,15
ÇEYREK
12.124,95
YARIM ALTIN
23.764,91
CUMHURİYET ALTINI
47.044,82
KONYA Haberleri

Konya’da 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı 42 gündür kayıp!
Konya’nın Hadim ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 42 gündür bulunamadı. Ekipler ve bölge halkı arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 11 Şubat 2026'dan bu yana kayıp olarak aranıyor.

Kaybolan Aybattı'yı bulmak için Hadim'de güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri, AFAD personeli, itfaiye ekipleri de katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler, dere yatakları, su altı alanlar ve mahalle çevresi tek tek taranıyor. Ayrıca, yöre halkı da çalışmalara destek veriyor.

Mevlüt Aybattı'nın oğlu Erol Aybattı, babasının 1.5 aydır kayıp olduğunu belirterek, "Görenlerin bir şey duyanların haber vermesini istiyoruz. Köye geldi 3 gün köyde yaşadı. 4. gün kimse görmemiş. 5. gün arama çalışmaları başladı. Köyün etrafında 50 kilometrelik bir alan arandı ama hala bir ize rastlanmadı. Bir şey duyup gören olursa irtibata geçerse seviniriz" dedi.
Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak ise, "11 Şubat tarihinden beri Mevlüt Aybattı amcamızı arama çalışmalarına devam ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, AFAD ve devletimizin diğer tüm imkanları burada. Her türlü arama çalışmaları son hız devam ediyor. En son görüntüsü 11 Şubat kahvehanede oturup çay kahve içti. Ondan sonra da bir haber alınamadı" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER