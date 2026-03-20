Altın fiyatında dalgalanma sürüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 830 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 780 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 624 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 830 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 780 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum kıymetli metal, enerji ve pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı artan petrol fiyatlarıyla, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteliyor.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarındaki şahin tutumlarının güç kazanacağı ihtimalleriyle kıymetli metallerde geri çekilmeler dikkati çekti. Söz konusu düşüşte dolar endeksindeki yükseliş ve altının alternatif maliyetinin de azalması etkili oldu.

Altın fiyatlarındaki düşüş serisi dün 7. işlem gününü tamamladı. Dün yüzde 3,5 değer kaybıyla 4 bin 651 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 artışla 4 bin 689 dolardan işlem görüyor .

Analistler, yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

