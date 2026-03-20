Konya’da hayatlara dokunan merkez: DOSD Meram

Tüm dünyada farkındalığın artırıldığı, özel bireylerin hayatlarına dokunan çalışmaların hatırlandığı anlamlı bir gün olarak kutlanan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Meram’da yaşayan down sendromlular ve aileleri geleceğe daha fazla umutla bakıyor. Bu anlamlı günün en önemli adreslerinden biri olan DOSD Meram, özel bireylerin ve ailelerinin yüzlerini güldürüyor.

Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilen 21 Mart, tüm dünyada farkındalığın artırıldığı, özel bireylerin hayatlarına dokunan çalışmaların hatırlandığı bir gün olarak kutlanıyor. Konya'da bu anlamlı günün en önemli adresi ise, Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLDU

Türkiye'de eğitim modeliyle örnek gösterilen merkez, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı ve 2023 yılının Ekim ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılan merkez, eğitim modeli ve sunduğu imkanlarla Türkiye'de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Durunday Mahallesi'nde kurulan merkez, 8 bin 835 metrekare arsa üzerinde yer alıyor. 1.340 metrekare kapalı alana sahip tesiste eğitim birimleri, sosyal alanlar, rehabilitasyon uygulama alanları ve idari bölümler bulunuyor. Ayrıca merkezde yaklaşık 5 bin metrekarelik geniş yeşil bir alan da yer alıyor.

DOSD MERAM'DA AİLELER DE UNUTULMUYOR

Merkezde 6 bireysel eğitim sınıfı ve 2 grup eğitim sınıfı bulunuyor. Bireysel sınıflarda haftada 240 saat, grup sınıflarında ise haftada 192 saat eğitim veriliyor. Bunun yanında spor atölyeleri, fizik tedavi merkezi ile down sendromlu bireylerin gelişimini destekleyen çok yönlü bir eğitim modeli uygulanıyor. Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan özgün programlarla çocukların dil gelişimleri, motor becerileri ve sosyal yetkinlikleri destekleniyor. Merkez, sadece özel bireylere değil aynı zamanda ailelerine de destek sunuyor. Eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve sosyal etkinliklerle ailelerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; "EVLATLARIMIZ ARTIK HAYATA DAHA GÜÇLÜ TUTUNUYOR”

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezin açıldığı günden bu yana önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Munlafalıoğlu, DOSD çatısının down sendromlu bireyler ve fedakar aileleri için önemli bir destek olduğunu belirterek şunları söyledi; "DOSD Meram, down sendromlu çocuklarımıza, bireylerimize ve büyük bir özveriyle onlara destek olan ailelerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. Burada verilen eğitimler, sosyal destekler ve yapılan çalışmalar sayesinde özel bireylerimizin hayata daha güçlü tutunmalarına katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ailelerimizin de yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz.”

Down sendromlu bireylerin hayatın içinde daha görünür ve aktif olmalarının önemine dikkat çeken Munlafalıoğlu, merkezin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

DOSD Meram Dernek Başkanı Munlafalıoğlu, merkezde eğitim gören tüm çocukların, gençlerin ve ailelerin 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutlayarak, DOSD Meram'ın Konya'da bu farkındalığı sadece bir gün değil, yılın her günü yaşattığını ifade etti.

