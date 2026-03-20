Konya’da “bayram damı’’ geleneği yaşatılıyor

Konya’nın Hadim ilçesinde bayram sabahında mahalle sakinleri, ortak alanda bir araya gelerek kahvaltı yapıp, bayramlaştı.
Dedemli Mahallesi'nde vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri belirlenen alana getirdi.
Birlikte yapılan kahvaltının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Asırlardır sürdürülen ve "bayram damı" adı verilen etkinlikte mahalleliler bayramlaştı.
Dedemli Mahalle Muhtarı Muzaffer Cavlak, gazetecilere, geleneğin geçmişten bugüne aktarılmaya devam ettiğini belirterek, "Eskiden köylülerimiz evin geniş damlarında bir araya gelerek bayram kahvaltısı yapardı. Bu nedenle adı 'bayram damı' olarak kaldı. Günümüzde dam kültürü ortadan kalksa da biz bu geleneği açık bir alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Dedemli'de bayram, birlikte yapılan kahvaltının ardından başlar." diye konuştu.
Cavlak, bayram damı geleneğinin mahallede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladığını dile getirdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”