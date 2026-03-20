GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,83
STERLİN
60,02
GRAM
7.156,71
ÇEYREK
11.809,78
YARIM ALTIN
23.540,83
CUMHURİYET ALTINI
46.881,25
KONYA Haberleri

Konya’da baba-oğul kazada can verdi! Bayram hüzne dönüştü

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Reklam

Konya–İstanbul karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışmıştı.. Kazada Çumra Adakale Köyü'nden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu'nun cenazelerinin, 20 Mart Cuma günü (bugün) Cuma namazının ardından Çumra Adakale Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU? 

Kaza, Konya–İstanbul karayolunun Sızma ile Bahçesaray mahalleleri arasında gerçekleşti. İddiaya göre, 42 DLT 94 plakalı otomobil sürücüsü Sergen D. (36), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Sami Kutlu'nun kullandığı 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hafif ticari araç sürücüsü Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Hayatını kaybeden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu'nun cenazelerinin, 20 Mart 2026 Cuma günü (Bayramın 1. günü) Cuma namazının ardından Çumra Adakale Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

(Ali Asım Erdem)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER