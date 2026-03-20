Konya’da baba-oğul kazada can verdi! Bayram hüzne dönüştü

Konya–İstanbul karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışmıştı.. Kazada Çumra Adakale Köyü'nden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Kaza, Konya–İstanbul karayolunun Sızma ile Bahçesaray mahalleleri arasında gerçekleşti. İddiaya göre, 42 DLT 94 plakalı otomobil sürücüsü Sergen D. (36), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Sami Kutlu'nun kullandığı 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hafif ticari araç sürücüsü Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Hayatını kaybeden Sami Kutlu ve oğlu Yusuf Kutlu'nun cenazelerinin, 20 Mart 2026 Cuma günü (Bayramın 1. günü) Cuma namazının ardından Çumra Adakale Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
(Ali Asım Erdem)