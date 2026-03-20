Konya’daki feci kazada hayatını kaybetmişti! 20 yaşındaki Ali toprağa verildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Ali Soylu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ali Soylu'nun cenazesi, bugün saat 11.00'de Reşadiye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

NE OLMUŞTU?

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzerinde gerçekleşti. Arif Soylu yönetimindeki 38 AHF 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Arif Soylu yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Fatih Mahallesi'nden Arif oğlu Ali Soylu (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN ALİ SOYLU TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Ali Soylu'nun cenazesi, bugün saat 11.00'de Reşadiye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Soylu'nun ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

(Cumali Özer)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER