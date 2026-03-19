Konya’da trafik kazası! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

A.S 'nin kullandığı 38 AHF 085 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada baba, eşi ve 2 oğlu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Berna Ata)