CANLI ANLATIM | TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Gençlerbirliği

CANLI ANLATIM | TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Gençlerbirliği
​Süper Lig’in 27. haftasında heyecan başladı! TÜMOSAN Konyaspor Gençlerbirliği, Konya Büyükşehir Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibini haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Yeşil-beyazlılar 26 haftada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 25 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor.

38. randevu

Konyaspor ile Gençlerbirliği, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 37 maçta yeşil-beyazlılar 10 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar da rakibini 14 defa mağlup etti. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Bu müsabakalarda Konyaspor 39 kez gol sevinci yaşarken, Gençlerbirliği 55 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da da 18 kez mücadele etti. Konyaspor, 8 defa rakibini mağlup ederken, 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 8 karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 24 gol atma başarısı gösterirken, Gençlerbirliği 16 kez fileleri havalandırdı.Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Yılmaz düdük çalacak

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Maç öncesi iftar buluşması

Mücadele öncesi Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, Nalçacılılar Taraftar Derneği'nin stadyumda düzenlediği iftar programına katıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR;

3' Ceza sahasında M'baye Niang topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

9' Jackson Muleka, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

22' Tümosan Konyaspor için Marko Jevtovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

30' Tümosan Konyaspor takımında Marko Jevtovic, sarı kart görüyor.

44' Adama Traore, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1. Yarı Tamamlandı [0-0]

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

2.Yarı Başladı

50' Adama Traore rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

58' Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Metehan Mimaroğlu oyundan çıkarken Cihan Çanak oyuna giren isim.

67' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Türüç çıkıyor ve yerine Morten Bjorlo oyuna giriyor.

