Konya yolunda zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı

Isparta-Konya karayolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkisinde, Isparta-Konya karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.V. idaresindeki 32 ER 882 plakalı otomobil, S.K. yönetimindeki 42 AL 286 plakalı araç ve S.İ. idaresindeki 07 AOY 328 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında sürücü K.V. ile araçta yolcu olarak bulunan T.V. ,K.V. ve H.A.G. (15) ile 42 AL 286 plakalı aracın sürücüsü S.K. ve araçta yolcu olarak bulunan F.K., K.K. ve F. K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

