GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,83
STERLİN
60,02
GRAM
7.156,71
ÇEYREK
11.809,78
YARIM ALTIN
23.540,83
CUMHURİYET ALTINI
46.881,25
SPOR Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: “Çok değerli bir galibiyet’’
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Reklam

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin kalan maç sayısı ve puan tablosu hepinizin malumu. Geçen haftaya dönecek olursak çok değerli bir galibiyet. Maçın son periyodu içerisinde ama tabii ki böyle bir iyi galibiyetin vermiş olduğu avantajı hemen 5 gün sonra sahamızda negatif bir şekilde kullanmamak ve bunun değerini anlayarak bu bilinçle maça hazırlandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her puan önemli ama tabii ki iç sahada oynuyoruz. Kazanmaya aday olduğumuz bir maçtı. Biraz yavaş oynadık açıkçası. Oyun yönünü çevirirken, topu genişe taşırken biraz daha rakibin yerleşmesine müsaade edecek kadar yavaştık. Yine ceza sahasında pozisyonlar oluştu ama istediğimiz yoğunluklar değildi. İkinci yarının başlangıcından memnun değilim. Bir tık aşağıda başladık ama son yarım saat gerçekten büyük bir baskı oluştu. Rakip bir kontra atak takımı. Dönen topları çabuk kazanmaya başladık. Bir korner golüyle de maçı kazandık. Dediğim gibi çok memnun olmadığım periyotlar var ama son bölümdeki kazanma arzusu ve bunun yüklenmesi gerçekten takımım adına değerli. İki maçtır sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı için onlara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir takımız. Herkes ilk 11 başlayamıyor. Burada gerçekten mental olarak güçlü duruyorlar. Takıma katkı sağlıyorlar. Bugün de bu gerçekleşti ve çok değerli bir 3 puan aldık. Genel manada oyunun daha dominant tarafı, kazanmaya daha yakın olan tarafı bizdik. Bunun sonucunda 3 puan almak taraftarımız önünde sevindirici" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER