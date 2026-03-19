GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,84
STERLİN
60,02
GRAM
7.160,19
ÇEYREK
11.815,54
YARIM ALTIN
23.552,31
CUMHURİYET ALTINI
46.904,11
GÜNCEL Haberleri

İçişleri Bakanı Çiftçi: Bayram sonuna kadar 313 bin 745 personelimiz görev yapacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Bayram sonuna kadar 313 bin 745 personelimiz, karada 50 bin 150 araç ve motosikletle havada 16 helikopter ile 1222 İHA/SİHA ve dron ile sahillerimizde ise 390 gemi ve botla görev yapacak“ dedi.
Reklam

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, rahmet, bereket ve sabır mevsimi olan mübarek ramazanı geride bırakırken gönülleri buluşturan, kalpleri birbirine yaklaştıran bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, sevinci paylaşmanın, gönül köprüleri kurmanın ve aile bağlarını güçlendirmenin en kıymetli zamanları olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizim geleneğimizde bayramların en güzel taraflarından biri de sıla-i rahimdir. Zira bayramda vuslattır, vefadır, hasreti sevince dönüştürmenin vesilesidir. Anne baba duası almak, sevdiklerine kavuşmak, hasret gidermek için ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kardeşimiz bu bayramda yollara düşüyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri, yollarda dikkatli olmak ve birbirimizin hakkını gözetmektir. Trafikte sabır göstermek, kurallara riayet etmek, hayatı koruyan bir hassasiyettir. Her bir vatandaşımızın, sevdiklerine sağlık ve huzur içinde kavuşması hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması en büyük niyazımızdır."

"Yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına titizlikle uyalım"

Çiftçi, Bakanlık olarak emniyet teşkilatı, jandarma, sahil güvenlik ve tüm birimlerle bayram süresince milletin huzuru ve güvenliği için her noktada görev başında olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram sonuna kadar 313 bin 745 personelimiz, karada 50 bin 150 araç ve motosikletle havada 16 helikopter ile 1222 İHA/SİHA ve dron ile sahillerimizde ise 390 gemi ve botla görev yapacak. İhtiyaç halinde ülkemizin dört bir yanında ekiplerimiz daima yanı başınızda olacak. Cenabıhak'tan bu mübarek bayramın aziz milletimize birlik ve dirlik, hanelerimize huzur ve bereket getirmesini tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bizleri daha nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde ulaştırsın. Bir kez daha ifade etmek isterim ki yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına titizlikle uyalım. Hasret vuslata ersin, bayramın sevinci eksilmesin. Çünkü bayram sensiz olmaz."

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
