Uzman çavuş görevi başında hayatını kaybetti

Van'da görev yapan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Ali Solak'ın hayatını kaybettiği haberi memleketinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Acı haberin ailesine ulaşmasının ardından yakınları ve sevenleri yasa boğuldu.
Genç yaşta hayatını kaybeden 32 yaşındaki Solak'ın vefatı, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde derin bir üzüntüyle karşılandı.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK
Jandarma Uzman Çavuş Ali Solak için bugün saat 17.30'da baba ocağı olan Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılınacağı bildirildi.
Solak'ın cenazesi, kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
