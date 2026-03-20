Başkan Kavuş: Bizim en özel 21 Mart mesajımız DOSD Meram’ın kendisidir

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili yayınladığı mesajında en özel 21 Mart mesajlarının DOSD Meram’ın kendisi olduğunu belirtti. Başkan Kavuş, DOSD Meram’ın down sendromlu bireyleri hayata hazırladığını ifade ederek “Merkez sayesinde özel bireylerimiz ve aileleri geleceğe güvenle bakıyor” dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, özel bireylerin yaşamına dokunan projeleri bir kez daha gündeme taşırken, Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen örnek bir merkez, bu alanda umutları her geçen gün biraz daha büyütüyor. Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü özel bireylerin toplumsal hayattaki yerini güçlendirme çağrısıyla kutluyor.

"BİZ HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, down sendromlu bireylerin hayatına dokunan projelerin önemine dikkat çekti. Başkan Kavuş, bu noktada DOSD Meram'ın Meram Belediyesinin en özel projelerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Down sendromlu bireylerimiz sevgileri, samimiyetleri ve hayata kattıkları değerle toplumumuzun çok kıymetli bir parçasıdır. Biz de Meram Belediyesi olarak onların hayatlarını kolaylaştıran, gelişimlerine katkı sunan ve toplumla daha güçlü bağ kurmalarını sağlayan tüm projeleri desteklemeye ve yeni projeler üretmeye büyük önem veriyoruz.”

"DOSD MERAM, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN BİR MODEL”

DOSD Meram'ın bu anlayışın en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, merkezin Türkiye'de parmakla gösterilen bir model haline geldiğini ifade ederek, "Kadim şehir Konya'da DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktık. Belediyelerimiz, üniversitelerimiz, milli eğitimimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle ortaya çıkan bu merkez eğitim modeliyle Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Amacımız down sendromlu bireylerimizin fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve onların hayatın her alanında daha aktif rol alabilmelerini sağlamak.” dedi.

Başkan Mustafa Kavuş mesajında ayrıca bu özel projede paydaşlık yapan tüm kurum ve kuruluşlar ile desteklerini esirgemeyen hayırseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu