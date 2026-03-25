Akşehir’de çocuklar için yeni bir nefes: Gülümseyen Çocuklar Derneği kuruldu

Akşehir’de çocukların geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı. Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri’nde bakım ve koruma altında bulunan çocuklara destek olmak amacıyla “Akşehir Gülümseyen Çocuklar Derneği” kuruldu.

Dernek başkanlığına Ebru Yallagöz getirilirken, yönetim kurulunda Selma İnfal Kesim, Ramazan Karakoyun, Ayhan Uygur, Gözde Karasu, Yüksel Erdem ve Duygu Tanır yer aldı. Dernek ile birlikte çocukların eğitim, sağlık, sosyal gelişim ve psikososyal destek alanlarında daha güçlü şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

Dernek Başkanı Ebru Yallagöz, çocukların güvenli bir ortamda, kendine güvenen bireyler olarak yetişmeleri için çalışacaklarını belirtti.

Anlamlı Bayram Ziyareti

Gülümseyen Çocuklar Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nasrettin Hoca Çocuk Evleri'nde kalan çocukları bayramın ilk saatlerinde ziyaret ederek onların bayram heyecanına ortak oldu.Ziyaret kapsamında çocuklara bayramın vazgeçilmezi olan rengârenk şekerler ve çikolatalar ikram edilirken, çocuklarla samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Ayrıca Ramazan ayı boyunca gösterdikleri sabır ve gayret dolayısıyla oruç tutan çocuklara "oruç belgeleri” takdim edilerek emekleri taçlandırıldı. Dernek yetkilileri, bayramların; bir araya gelmenin, ortak değerleri paylaşmanın ve sosyal bağları güçlendirmenin en güzel vesilelerinden biri olduğunu vurgulayarak, çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Gülümseyen Çocuklar Derneği Başkanı Yallagöz yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:"Temel amacımız; bu özel günlerde çocuklarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek, onların neşe içinde ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamaktır.

Devletimizin sunduğu imkânların yanında, sivil toplum olarak da çocuklarımızın her zaman yanındayız. Biz büyük bir aileyiz. Bir çocuğun gülümsemesine vesile olmak, iyiliği çoğaltmak demektir. Bu süreçte destek olan tüm iyilikseverlere teşekkür ediyorum.

(Ali Asım Erdem)