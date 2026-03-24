Kuş dilinde seni seviyorum nasıl söylenir? Beyaz’la Joker
Kuş dili (ıslık dili), kelimelerin hecelere ayrılıp her hecenin arasına belirli seslerin (genellikle -ge, -ga veya -ce, -ca) eklenmesiyle oluşturulan eğlenceli bir konuşma biçimidir.
"Seni seviyorum" cümlesi kuş dilinde şu şekilde söylenir:
Se-ge-ni-gi se-ge-vi-gi-yo-gu-ru-gum
Nasıl Telaffuz Edilir?
Bu dili akıcı konuşabilmek için kelimeleri heceleyerek araya uygun ünlü harfle başlayan ekleri getirmek gerekir:
Se + ge = Sege
ni + gi = nigi
se + ge = sege
vi + gi = vigi
yo + go = yogo
rum + gum = rugum
Farklı Bir Tür: Islık Dili
Eğer kastettiğiniz, özellikle Giresun'un Kuşköy köyünde kullanılan ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ıslık dili ise; bu dilde kelimeler parmaklar ve dil yardımıyla çıkarılan yüksek frekanslı ıslık seslerine dönüştürülür. Bu versiyonda her harf veya hece belirli bir ıslık tonuna karşılık gelir, ancak bunu yazıya dökmek yerine "taklit etmek" gerekir.
