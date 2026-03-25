Kayseri Pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı
Türkiye Odalar ve Borsalaar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 46. ürün olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından "Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun" başlığıyla paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu; "Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

