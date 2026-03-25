Bayram günü konteyneri delip geçen yorgun merminin kafasına isabet etmesiyle kabusu yaşadı

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki güvenlik görevlisinin kafasına bayram günü yatağında uzandığı esnada konteyneri delip geçen yorgun mermi isabet etti. Yorgun merminin isabet ettiği genç adam, ölümden döndüğünü belirterek yetkililerin bu konularda denetimleri ve cezaları artırmaları gerektiğini söyledi.

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz, bir şantiyede özel güvenlik görevlisi olarak geçimini sürdürüyor. Bayramın ilk günü sabah uyuduğu esnada Yılmaz, sol kulağının arka kısmında patlamaya benzer bir ağrı hissetti. Ağrıyla birlikte aniden uyanan Yılmaz, elini kulağına götürdüğü esnada eli kanlar içinde kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Yılmaz'ın konteynerına gelen sağlık ekipleri, duruma anlam veremezken Yılmaz'a ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenenin ardından Yılmaz'ın kulağına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Kafasına yorgun mermi isabet ettiğine inanamayan Yılmaz, milyonda bir olan olayın başına geldiği için neye uğradığını şaşırdı.

İnsanların düğünlerde ve özel günlerde rastgele ateş etmelerinin kötü sonuçlara sebep olduğunu ifade eden Yılmaz, yetkililerin bu konularda denetimler yapması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

Yatakta uyurken kulağımın arkasında şiddetli böyle bir patlama oldu ve şoka uğradım, hastanedeyken yorgun mermi olduğunu öğrendim

Bayramın ilk gününde uyuduğu esnada yorgun merminin isabet etmesiyle bayramı kabusa dönen Mehmet Yılmaz, "Ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Ben bayram sabahın saat 06.30 gibi uyandım ve bir bardak su içtim. Biraz daha uyumak için geri yatağıma uzandım.

Tam konteynerdeyım aradan daha beş dakika geçti veya geçmedi. Ondan sonra tam kulağımın arkasında, kafamın hemen şu başlangıç noktasında şiddetli böyle bir patlama oldu. Böyle çok şiddetli şoka uğradım. İlk başta ne olduğunu da anlamadım.

Acaba dedim yani klima mı düştü acaba başıma, baktım böyle bir elektrik çarpması gibi hissettim. Neyse elimi attığım gibi direkt yataktan zıpladım. Baktım elim ve yastığım kanlar içinde kaldı. Hiçbir şey anlamadım. Önce eşimi aradım. Onlar da burada değil.

Hemen ambulansı aradım arkasından ve ambulans geldi. Ambulans ekibi bile ne olduğunu anlayamadı ve hastaneye gittim. Hastanede tomografiydi, röntgende yorgun mermi olduğunu öğrendim ve şok oldum. Ben hiç daha önce burada ne silah sesi duydum veyahut da böyle bir olaya rastladım.

Herhalde milyonda bir olan olay bana denk geldi, bu bölgede de böyle bir şey olduğunu hiç duymadım. Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi, ölebilirdim" dedi.

Yetkililerin bu konuda biraz daha denetleme yapması, insanları uyarması ve cezaları caydırıcı bir şekilde arttırması lazım

İnsanların silahla ateş etmeleri konusunda yetkililerin denetimlerinin artırması gerektiğini söyleyen Mehmet Yılmaz, "Ya illaki şimdi insanlar böyle düğünlerde olsun, toplu yerlerde tören olsun veya ne bileyim herhangi bir şey için bile olsa böyle havaya rastgele silah sıkmak doğru bir şey değil. Bu ben olabilirim veya başkası olabilir.

Sevdiğimiz başka bir insan olabilir ki bunu sıkan insanın kendi yakını hatta kendisine bile denk gelebilir. Bu tür olaylar zaten duyuyoruz çok insan ölüyor. O gün ben de burada ölebilirdim. Kim sıktığını bile bak halen şu anda bilmiyorum. Burada insanlar resmen canları cebinde yaşıyor.

Tabii ki şu an ben yetişkin olarak belki yorgun mermi benim konteynerden içeri geçti, yavaşlattı belki ama benim kafatasım onu daha fazla içeriye almadı. Onu yavaşlattı bile ama bu bir çocuk olabilirdi.

Allah korusun buradaki herkes olabilirdi. Yetkililerin bu konuda biraz daha denetleme yapması, ne bileyim insanları uyarması gerektiğinde daha tabiri caizse cezaları caydırıcı bir şekilde arttırması lazım. İnsanlarımızın da biraz daha düşünceli olarak bu konulara el atması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA