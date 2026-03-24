Bir kum saati ay üzerinde kullanılsaydı ne olurdu? Beyaz’la Joker

Doğru Cevap: Daha yavaş çalışırdı

Bir kum saati Ay üzerinde kullanılsaydı çalışmaya devam ederdi, ancak Dünya'dakiyle aynı performansı göstermezdi. Temel fark, Ay'ın yer çekimi ivmesinin Dünya'nınkinin yaklaşık altıda biri kadar olmasıdır.

Ay'da bir kum saati kullandığınızda şu iki temel değişiklik gerçekleşirdi:

1. Kum Çok Daha Yavaş Akardı

Kum tanelerini aşağı çeken yer çekimi kuvveti çok daha zayıf olduğu için kumun üst hazne boşalana kadar geçen süre yaklaşık 2,45 kat daha uzun sürerdi.

Matematiksel olarak: Bir kum saatinin akış hızı, yer çekimi ivmesinin karekökü ($sqrt{g}$) ile orantılıdır. Ay'daki yer çekimi $1,62$ $m/s^2$ (Dünya'da $9,8$ $m/s^2$) olduğu için Dünya'da 1 dakikada boşalan bir kum saati, Ay'da yaklaşık 2,5 dakikada boşalırdı.

2. Kumun Şekli ve Hareket Tarzı Değişirdi

Düşük yer çekimi ortamında kumun fiziksel davranışı da farklılaşırdı:

Daha Dik Bir Yığın: Kum taneleri aşağı düştüğünde oluşturdukları tepecik (yığılma açısı) Dünya'dakine göre daha farklı bir açıda birikebilirdi.

Sürtünme ve Statik Elektrik: Ay'da hava (atmosfer) olmadığı için kum taneleri arasındaki sürtünme ve vakum etkisi nedeniyle statik elektriklenme artabilir, bu da tanelerin birbirine veya cam cidarlara yapışmasına neden olarak akışı tamamen durdurabilirdi.

