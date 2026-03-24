Tüytop ismi hangi spor dalı için kullanılmaktadır? Beyaz’la Joker Sorusu

"Tüytop" ismi, badminton sporu için kullanılan Türkçe karşılıktır.

Bu spor dalında kullanılan ve genellikle kaz tüyünden ya da naylondan yapılan özel topa (shuttlecock) "tüytop" dendiği için, oyunun kendisi de bu isimle anılabilmektedir.

Badminton (Tüytop) Hakkında Kısa Bilgiler:

Ekipmanlar: Raket ve tüytop ile oynanır.

Saha: Tenis kortuna benzer ancak daha küçük, ortasında yüksek bir file bulunan bir sahada oynanır.

Hız: Tüytop, hafif yapısına rağmen smaç anında 400 km/s üzerine çıkabilen hızıyla dünyanın en hızlı top kullanılan sporlarından biridir.

Oynanış: Topun yere değmemesi esastır; oyuncular topu filenin üzerinden karşı tarafa geçirmeye çalışır.

"Tüytop" (badminton topu), aerodinamik yapısı sayesinde dünyadaki en ilginç spor ekipmanlarından biridir.

Tüytop Fiziksel Özellikleri

Yapısı ve Malzemesi

Standart bir tüytop, koni şeklinde bir düzeneğe sahip 16 adet tüyden oluşur.

Doğal Tüytop: Genellikle kaz veya ördek kanadının sol tarafındaki tüylerden yapılır. Bu tüyler, mantar bir başlığa sabitlenir ve ince iplerle birbirine bağlanır.

Sentetik (Naylon) Tüytop: Antrenmanlarda ve amatör oyunlarda daha dayanıklı olduğu için tercih edilir; plastik bir gövdeye sahiptir.

Ağırlık ve Ölçüler

Oldukça hassas bir ağırlık dengesine sahiptir:

Ağırlık: Yaklaşık 4,74 ile 5,50 gram arasındadır. Bu kadar hafif olması, rüzgardan kolayca etkilenmesine neden olur (bu yüzden profesyonel maçlar kapalı salonda yapılır).

Uzunluk: Tüylerin uzunluğu 62 ile 70 mm arasında değişir.

Çap: Mantar başlığın çapı 25 ile 28 mm, tüylerin oluşturduğu üst çemberin çapı ise 58 ile 68 mm civarındadır.

Aerodinamik (Paraşüt Etkisi)

Tüytopu diğer toplardan ayıran en büyük özellik, havada uçuş şeklidir.

Yüksek Hız: Raketle vurulduğu ilk anda çok yüksek hızlara (400 km/s üzerine) çıkabilir.

Hızlı Yavaşlama: Koni şeklindeki yapısı yüksek hava direnci (sürtünme) yarattığı için, mesafe katettikçe hızı hızla düşer. Bu "paraşüt etkisi" sayesinde top, sahanın dışına çıkmadan tekrar yere doğru süzülür.

Mantar Başlık (Ağırlık Merkezi)

Topun uç kısmında bulunan mantar, genellikle deri veya ince bir sentetik katmanla kaplıdır. Ağırlık merkezinin bu uçta olması, topa nasıl vurulursa vurulsun havada hemen dönerek mantar kısmının öne geçmesini sağlar.

