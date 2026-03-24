Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı
Savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları bir kez daha akaryakıta zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 6.58 lira, benzine 93 kuruş zam yapıldı.
Orta Doğu'daki savaş, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor.
ABD, İran ve İsrail arasında devam eden saldırılar brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Brent petrolün varil fiyatı enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle pozitif seyir izliyor.
Yükselen petrol fiyatları akaryakıtta zam dalgalarını tetikliyor.
MOTORİNE 6.58 LİRA, BENZİNE 93 KURUŞ ZAM
24 Mart Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 6.58 lira, benzinin litresine 93 kuruş zam uygulandı.
Benzinin litre fiyatına yapılacak artışın 2.80 liralık kısmı eşel mobil sistemiyle birlikte ÖTV'den karşılanırken motorinde ÖTV sıfırlandığı için artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzinde vergiden karşılanabilecek tutar da 4.60 lira seviyesine geriledi.
LİTRESİ 80 LİRAYA DAYANDI
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77.68 liraya, Ankara'da 78.82 liraya, İzmir'de 79.09 liraya kadar, benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 63.01 liraya, Ankara'da 63.99 liraya, İzmir'de 64.26 liraya kadar yükseldi.
