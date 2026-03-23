Akaryakıta zam yolda

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekti; sektöre göre motorine salıdan itibaren yaklaşık 6 TL zam bekleniyor.

Orta Doğu'da son dönemde artan askeri ve siyasi gerilim, küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı beraberinde getirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri ile Tahran'ın misillemeleri, özellikle dünya petrol arzının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda riskleri artırdı. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Son gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında sert hareketler görülürken, piyasalar bölgedeki çatışmanın seyrine odaklanmış durumda. Uluslararası Enerji Ajansı da söz konusu gerilimin küresel ekonomi için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve arz kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.

MOTORİNE 6 TL, BENZİNE 92 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Artan jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı sürerken, bu durum Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Sektör yetkilileri, salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 6 TL 58 kuruş, benzine ise 92 kuruş zam beklendiğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışlarıyla birleşen bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki süreçte de devam edebileceğine işaret ediyor.

