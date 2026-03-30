GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,492 TL
EURO
50,930 TL
STERLİN
58,810 TL
GRAM
6.672 TL
ÇEYREK
12.543 TL
YARIM
24.685 TL
CUMHURİYET
47.429 TL
EKONOMİ Haberleri

TBMM Başkanlığı 20 yasama uzman yardımcısı alacak

TBMM Başkanlığınca, sınavla 20 yasama uzman yardımcısı alınacak.

TBMM'nin internet sitesindeki sınav ilanına göre, yasama uzman yardımcıları, kurumun idari teşkilatında çalıştırılmak üzere TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam edilecek.

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçları esas alınacak. KPSS sonuçlarına göre 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, ilandaki ekli listede yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya başvuruda bulunabilecek. Adaylar arasından puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlayarak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Başvuruda bulunacak adayların, Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilandaki ekli listede belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olması, ekli listede belirtilen KPSS puan türlerinden en az 70 ve üzerinde puan almış olması, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS veya e-YDS) ilandaki ekli listede belirtilen dil ve düzeylere ilişkin asgari puanı almış olması, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Bugün başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi TBMM'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sözlü sınav tarihinden 15 gün önce yer, gün ve saat bildirilerek sözlü sınava çağrılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sözlü sınavda, TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinde yer alan konulardan sorumlu olacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
