Görele’deki taciz skandalında şüpheli ölüm

Giresun’un Görele ilçesinde CHP’li eski belediye başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki T.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Sürücüyle ilgili dikkat çeken bağlantı
Kazaya karışan ve adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen araç sürücüsü Adem Hasbaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Şüpheli Hasbaş'ın, Görele'de faaliyet gösteren "Ziyade Restoran" isimli iş yerinde çalıştığı, söz konusu işletmenin sahibinin ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi Osman Akkoyun olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri, kazanın oluş şekli ve bu bağlantılar üzerindeki incelemelerini derinleştirerek sürdürüyor.
Aile adına açıklama yapan Mehmet Salih Torun, "Kızımızın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Bu nedenle en erken yarın Görele'de oluruz. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun." ifadelerini kullanarak acı haberi paylaştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”