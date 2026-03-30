İletişim Başkanı Duran: Atacağımız küçük bir adım büyük bir dönüşümün parçası olabilir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Sıfır atık anlayışı; doğayla uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün temelini oluşturmaktadır. Atacağımız küçük bir adım, büyük bir dönüşümün parçası olabilir. Çünkü temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun vazgeçilmezidir“ dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun" diyen Duran, şunları söyledi: "Bu yıl "Gıda İsrafı” temasıyla 4. yılını kutladığımız bu anlamlı gün, yalnızca çevreyi koruma çağrısı değil; aynı zamanda gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuzun güçlü bir hatırlatıcısıdır.
Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, israfı azaltmak ve kaynaklarımızı bilinçli kullanmak bir zorunluluktur.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve vizyoner bir bakış açısıyla küresel ölçekte örnek teşkil eden Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde kökleşmesine öncülük etmektedir. Bu güçlü yaklaşım, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol üstlenmektedir.
Sıfır atık anlayışı; doğayla uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün temelini oluşturmaktadır. Atacağımız küçük bir adım, büyük bir dönüşümün parçası olabilir. Çünkü temiz bir çevre, sağlıklı bir toplumun vazgeçilmezidir.
Daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi gelecek kuşaklara bırakmak hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
