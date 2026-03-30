Başkan Altay Bronz Madalya kazanan Melek Su’yu tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediyespor Tekvando Takımı’nın başarılı sporcularından Melek Su Dönmez, Antalya’da 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda üçüncülük kürsüsüne çıkarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç sporcuyu ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesporun Tekvando Takımı sporcularından Melek Su Dönmez, milli formayla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026) 26-31 Mart tarihlerinde düzenlendi.

Yıldız kızlar kategorisinde 10 siklette yapılan yarışmalarda milli takım adına yarışan Melek Su, üçüncülük elde etti. 29 kiloda ülkemizi temsil eden genç sporcu üstün performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı sporcuların ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarılı sporcusu Melek Su Dönmez'i elde ettiği dereceden dolayı yürekten kutluyorum. Disiplini, azmi ve gayretiyle önemli bir başarıya imza atan sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konya'yı ve Konya Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden Melek Su Dönmez, 2025 yılında yine Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 3'üncü olmuştu.

2024'TE DE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU

Yurt içinde düzenlenen organizasyonlarda performansıyla dikkat çeken Melek Su Dönmez, 2024 yılında Minikler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atmıştı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan şampiyonada milli formayla 27 kiloda yarışan Melek Su, üstün performansıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

