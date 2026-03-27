A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Kosova
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde karşılaşacağı Kosova, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya gitmenin mücadelesini veriyor.

Avrupa elemelerinde İsviçre, Slovenya ve İsveç ile B Grubu'nda yer alan Kosova, sadece lider İsviçre'ye yenilerek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off biletini aldı.

Bir dönem Sturm Graz ve Avusturya Milli Takımı'nı da çalıştıran 59 yaşındaki Alman Franco Foda'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kosova, elemelerde İsveç'i iki maçta da yenerken, 4 müsabakada ise kalesinde gol görmedi.

İsviçre'nin 14 puanla lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katıldığı grupta 11 puanla ikinci olarak sürprize imza atan Kosova, tarihinin ilk büyük turnuvası için heyecanını Mart 2026'ya taşıdı.

FIFA, 2016'da tanıdı

2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, uluslararası futbolda boy göstermek için 2016'ya kadar bekledi.

2016 yılında UEFA ve FIFA tarafından tanınan Kosova, geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

Türkiye ile 2018'de aynı gruba düştü

Türkiye ile Kosova'nın yolu daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de kesişti.

I Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanan ilk maçta Kosova'yı 2-0, deplasmanda ise 4-1 mağlup etti.

İzlanda'nın lider tamamladığı, Hırvatistan'ın ikinci olduğu grupta, Türkiye 15. puanla 4. sırada, Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.

İki kez geriden gelerek rakip oldu

Eleme gruplarında Almanya'yı 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Slovakya ile play-off yarı finalinde eşleşen Kosova, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 4-3 yenerek tarihinin en önemli başarılarından birini elde etti.

2-1 geride başladığı ikinci yarıda, 25 dakika içinde 3 gol bulan Kosova, play-off finalinde Türkiye'nin rakibi olmayı başardı.

En golcü isim Vedat Muriç

Kosova Milli Takımı'nın en golcü ismi kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen Vedat Muriç.

31 yaşındaki Muriç, milli takım formasıyla çıktığı 67 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle ikinci sırada yer alıyor.

Milli takım formasını en fazla giyen futbolcu ise 72 kezle Mergim Vojvoda.

Kaynak: AA

