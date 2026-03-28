Konyaspor’un FIFA’daki dosyası 2’ye çıktı!

Konyaspor'un FIFA nezdindeki dosyaları artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde savunma oyuncusu Filip Damjanovic'e olan 59 bin Euro'luk borcu nedeniyle FIFA'lık olan yeşil-beyazlılara bir kötü haber daha geldi. Anadolu Kartalı'nın dosya sayısı 2'ye çıktı.
Konyaspor Yönetim Kurulu, sezon sonu itibariyle FIFA'da 4 dosya öngörüyor. Halihazırda FIFA'ya sirayet eden Filip Damjanovic dosyasının yanı sıra, Pedrinho, Marius Stafanescu ve Guilherme Sitya davalarının da kısa süre içerisinde FIFA nezdinde sürece dahil edilmesi bekleniyor.
AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ
Konyaspor'da ayrılıklar peş peşe gelmişti. Yeşil-beyazlı takımda Josip Calusic karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshederken, Filip Damjanovic, Pedrinho, Marius Stafanescu ve Guilherme Sitya ise tek taraflı olarak sözleşmelerini sona erdirmişti.
