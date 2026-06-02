Konyaspor ile davalık olmuştu! Yeni adresi belli oldu

Tümosan Konyaspor'da beklentileri karşılayamayan ve sezon içinde takımdan ayrılan Marius Stefanescu'nun kariyerine devam edeceği takım netleşti. Yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayıran Rumen futbolcu, ülkesine dönerek yeni sözleşmeye imza attı.
KONYASPOR MACERASI KISA SÜRDÜ
Konyaspor, Marius Stefanescu'yu geçtiğimiz sezon başında Romanya ekibi FCSB'den 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak beklentilerin gerisinde kalan kanat oyuncusunun Konya kariyeri uzun sürmedi.
Sezonun ilerleyen bölümünde kadro dışı bırakılan Stefanescu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
YENİ TAKIMI UNIVERSITATEA CLUJ OLDU
Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüple hukuki süreç yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi de belli oldu. Rumen oyuncu, ülkesine dönerek Romanya Süper Ligi ekiplerinden Universitatea Cluj ile sözleşme imzaladı.
Böylece Stefanescu, Türkiye macerasının ardından kariyerine yeniden Romanya'da devam etme kararı aldı.
ANADOLU KARTALI'NDA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimini Konyaspor formasıyla yaşayan Stefanescu, yeşil-beyazlı ekipte istediği performansı sergileyemedi. Rumen futbolcu, Anadolu Kartalı formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.
Beklentilerin altında kalan performansının ardından yolların ayrıldığı Stefanescu, yeni takımında kariyerini yeniden yükselişe geçirmeyi hedefliyor.
(Cumali Özer)