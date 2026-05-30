Devler Ligi’nde şampiyon Paris Saint-Germain oldu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı.
Luis Enrique yönetimindeki Fransız takımı Paris Saint-Germain ile Mikel Arteta'nın çalıştırdığı İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.
PENALTILARDA KAZANAN PSG
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan dev finalde kazanan PSG oldu.
Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren kritik müsabakada rakibini penaltılarda 4-3 mağlup eden Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
İLK YARIDA TEK GOL HAVERTZ'DEN GELDİ
Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yönettiği müsabakanın 6. dakikasında Arsenal, Kai Havertz golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
DEMBELE SKORA DENGE GETİRDİ
İkinci yarıda Fransız ekibi, beraberlik için baskısını artırdı.
62. dakikada ceza sahası içinde Kvaratskhelia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Siebert, penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ousmane Dembele topu ağlara yollayarak skoru 1-1'e getirdi.
UZATMALARA GİDİLDİ
İlerleyen bölümlerde iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve mücadelede uzatma bölümlerine geçildi.
ÜST ÜSTE 2. ŞAMPİYONLUK
Bu dakikalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı.
PSG, penaltı atışlarında Arsenal'a karşı 4-3 üstünlük kurarak, üst üste 2. kez şampiyonluğu eden ilk takım olarak da tarihe geçti.
