Konyaspor’un genç eldiveni milli takım kampında

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Türkiye U21 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edilerek çalışmalara katıldı. Başarılı file bekçisi, Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel maç öncesinde açıklanan aday kadroda yer aldı.
ÜMİT MİLLİLER KOSOVA SINAVINA ÇIKIYOR
Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyetin belirlediği aday kadroda bulunan Deniz Ertaş da milli takım kampına katılarak çalışmalarına başladı. Genç kalecinin performansı, Konyaspor camiasında da yakından takip ediliyor.
KARŞILAŞMA ÜMRANİYE'DE OYNANACAK
Türkiye U21 Milli Takımı ile Kosova arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının programı da netleşti. Mücadele, 3 Haziran Çarşamba günü İstanbul'daki Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Kosova karşısında hazırlık maçına çıkacak. Deniz Ertaş'ın da forma şansı bulması beklenen mücadele, genç oyuncular için önemli bir sınav niteliği taşıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”