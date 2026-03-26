Konyasporlu oyuncu Guilherme Sitya sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Yaşanan süreçte bilgi kirliliğine neden olan iddiaların aksine, sözleşme feshi kulüp tarafından değil, doğrudan oyuncu tarafından gerçekleştirildi.
Bir süredir kadro dışı olan deneyimli sol bekin, bu kararı ani şekilde almadığı öğrenildi. Guilherme'nin, bir süredir avukatlarıyla birlikte hareket ederek süreci hukuki zeminde yönettiği ve fesih için gerekli şartları oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Bu doğrultuda oyuncunun, kendi adına "haklı fesih” pozisyonu elde etmeye çalıştığı ifade ediliyor.
Taraflar arasında yaşanan gelişmelerin ardından sürecin nasıl sonuçlanacağı ve kulübün olası hukuki adımları merak konusu.
Yorumlar
M
Musalla
1 saat önce
Sonra ceza yemeyin.! Kolayca halledilebilecek bir meseleyi,beceremediniz.
