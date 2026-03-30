Konya’da elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı! O anlar kamerada
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde park halindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı. O anlar kameraya yansırken, sürücü ve çevredekiler korku ve panik yaşadı.
Olay, Hacıakif Mahallesi, Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli üç tekerlekli motosikleti ile bir iş yerine malzeme taşıdığı öğrenilen A.B., otobüs durağı yanındaki dükkan önüne geldiğinde motosiklet aniden alev alarak yanmaya başladı. Ekmek teknesi olan elektrikli motosikletinin yanışını bir süre çaresizlik izleyen sürücüsü, ardından çevredekilerin uyarısı ile olay yerinden uzaklaştı.
Araca ait bataryalardan geldiği değerlendirilen patlama seslerinin yükselmesi üzerine ihbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de seyir halindeki bir kepçeden dumanlar yükselmesi üzerine aracı durduran operatörü çevredekilerden yardım istedi. Polis ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden getirdikleri yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri de yangın çıkan iş makinesinde soğutma çalışması yaptı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”