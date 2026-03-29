Konya Gençlik Spor Kulübü’nden milli başarı! Ayça Erdoğan Dünya Şampiyonası yolunda

Türk bisikletçiler, İspanya’da düzenlenecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesi Sakarya’da milli takım seçmelerine katıldı. Konya Gençlik Spor Kulübünden Ayça Erdoğan milli takıma seçildi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan milli takım seçmelerine elit erkeklerde 35, elit kadınlar kategorisinde 15 sporcu katıldı.

Yağmur altında ve zorlu parkurda zamana karşı mücadele eden 50 sporcu, İspanya'nın Barselona şehrinde 18 Nisan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında milli takım kadrosunda yer almak için pedal çevirdi.

Yarışlar neticesinde, elit erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Furkan Akçam ile Zeki Kaygısız, MCT NOX Kahramanmaraş Spor Kulübünden Samet Baştatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Eren Geçim, elit kadınlarda ise Kocaeli Brisa Spor Kulübünden Azize Bekar, Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel ve Konya Gençlik Spor Kulübünden Ayça Erdoğan milli takıma seçildi.

7 Nisan'da Ayçiçeği Vadisi'nde kampa girecekler

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, federasyon olarak sporcuların yetiştirilmesi konusunda çeşitli projelerinin olduğunu söyledi.

Eliminator milli takım seçmeleri ve kamplarıyla projeleri desteklediklerini ve Türkiye'nin bu alanda başarılı altyapıya sahip bir ülke olduğunu belirten Kocaman, "Bu avantajı, ülkemizi temsil edecek sporcularımızla yaşamak istiyoruz. Bu kapsamda İspanya'da yapılacak dünya şampiyonası öncesinde milli takım kadromuzu belirleyeceğiz. 4 erkek 3 kadın sporcumuzla 7 Nisan'da Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi'nde kampa gireceğiz. Kamp sonrası milli sporcularımızı İspanya'ya yolcu edeceğiz. Oradan da bizi mutlu edecek sonuçlar alacakları inancındayım." diye konuştu.

Kocaman, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin zorlu ve güzel bir parkur olduğuna değinerek, bunun şampiyona için avantaj olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA