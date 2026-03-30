Konya yolunda Alman turistin kullandığı karavanla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Isparta Konya D300 kara yolunda karavan ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta Konya D300 kara yolu Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü Güdül mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alman uyruklu Robert G. idaresindeki ES PR 435H plakalı Mercedes marka karavan ile İsmail Ü. yönetimindeki 32 KH 811 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan karavan bir süre sonra şarampolde yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ü. hafif yaralanırken, Melek Ü. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER