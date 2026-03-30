Konya’da kuruyan Çavuşçu Gölü yeniden su tutmaya başladı
Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan ve yaklaşık 27 kilometrekarelik alana sahip tektonik kökenli Çavuşçu Gölü, geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelirken, çatlamış toprağa dönüşen gölde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su birikmeye başladı.
Uzun süre kuraklıkla gündeme gelen ve suların çekilmesinin ardından çatlamış toprağa dönüşen Çavuşçu Gölü, son durumuyla kısmen de olsa doluluk oranını artırarak eski görünümüne yaklaşmaya başladı.
Doğal yaşamın da canlanması bekleniyor
Kurak dönemlerde birçok kuş türünün uğrak noktası olma özelliğini kaybeden gölde, suyun yeniden toplanmasıyla birlikte doğal yaşamın da canlanması bekleniyor. Bölgedeki geniş alanlar yeniden suyla kaplanırken, gölün eski ekosistemine kavuşması için sürecin devam ettiği gözlemleniyor.
Çavuşçu Mahallesi'nde yaşayan Bahri Çoban, "Gölde balık olması için 5 yıl sürmesi gerekir. Yılda 750 gram arası alır, bu da 3-5 seneyi bulacak, balık tutabilmek için. Kendini korumaya alanlar vardır. Kendini gömer, yumuşadıktan sonra tekrar çıkış yapar. Şu anda balık olsa bile azdır. Üretim olursa 3-5 sene içerisinde balık olur" dedi.
Öte yandan, Çavuşçu Gölü'nün geçtiğimiz Ağustos ayında kuraklığın etkisiyle neredeyse tamamen çekildiği görüntüler ile Mart ayında yağışların ardından yeniden su tutmaya başladığı görüntüler arasındaki belirgin fark, kameralara yansıdı.
