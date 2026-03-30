Selçuklu Belediyesi çevre ve sıfır atık projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor

Selçuklu Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği öncü ve örnek projelerle dikkat çekmeye devam ederken, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi, çevre ve sıfır atık alanındaki çalışmalarıyla sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Başta Atık Kumbaram, kompost ve Selçuklu 2. El Pazarı gibi birçok öncü proje çevrenin korunması ve atık ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesinde büyük rol oynuyor.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Dünya bırakma hedefiyle her yıl 30 Mart'ta kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne Selçuklu Belediyesi de projeleriyle bugünün önemine bir kez daha dikkat çekiyor.

"Atık Kumbaram” Projesi

Selçuklu Belediyesi "Atık Kumbaram” projesi ile çevre duyarlılığına katkı sağlarken vatandaşların ev ekonomisine de destek oluyor. Evinde oluşan kağıt -karton, plastik, cam ve metal atıkları kaynağında ayrı toplanarak Atık Kumbaram noktalarına getiren vatandaşların atıkları atık türüne göre tartılarak alınıyor ve atık ücretleri Atık Kumbaram kartlarına yükleniyor.

Atık kumbaram kartlarında biriken TL'ler anlaşmalı marketlerde veya üye işlerinde harcanabiliyor. Proje kapsamında Bosna Hersek, Aydınlıkevler, Kılınçarslan ve Feritpaşa Mahallelerinde olmak üzere 4 farklı noktada ve özel donanımlı mobil bir araç ile haftanın 6 günü pazar yerlerinde vatandaşa hizmet veriliyor.

2022-2025 yılları arasında 13 bin 510 üye uygulamaya katıldı. Vatandaşların Atık Kumbaram Kartına toplamda 2 milyon 660 bin TL yüklenirken yaklaşık 2 bin 200 ton geri kazanılabilir atık toplandı.

"Kompost” Projesi

Organik atıkların kompost tekniği ile yeniden toprakla buluşturarak döngüsel ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu kapsamda Selçuklu'da bulunan meyve -sebze hali, semt pazarları ve manav reyonu bulunan süpermarketlerden toplanan organik atıklar ile yeşil alanlarda oluşan çim ve ağaç budama atıklarından kompost üretimi yapılıyor.

Bu çalışmalarla suni gübre kullanımını en aza indirilmesi hedeflenirken, sulama maliyetlerini düşürmek, yeşil alan yapım ve bakım faaliyetlerindeki karbon ayak izini azaltılması amaçlanıyor. Kompost yapımı çalışmalarında 2022-2025 yılları kapsamında 4 bin 807 ton çim, 5 bin 490 ton ağaç yongası ve 6 bin 633 ton meyve sebze atığı kullanılmış ve 10 bin 310 ton kompost ürün elde edildi.

"Elden Ne Gelirse” Tiyatro Oyunu

Selçuklu'da bulunan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Elden Ne Gelirse" adlı tiyatro oyunu sahnelenerek öğrencilere sıfır atık bilinci aşılanıyor. 2023-2025 eğitim öğretim yılları arasında 98 okulun katılımı ile 32 bin 350 öğrenci tiyatroyu izledi.

"Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” Projesi

Selçuklu Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” projesi, öğrencilerin yoğun katılımıyla sürüyor. Yarışma sayesinde evlerinde atıklarını ayrıştıran öğrenciler her hafta okulun belirlediği günde atıklarını okullarına getirerek geri dönüşümün önemini öğrenirken, daha temiz bir gelecek için yarışıyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen ödül töreninde, atık yönetimi konusunda dereceye giren okullara 'Sıfır Atık Pikniği' düzenlenerek, öğrencilere çevre bilincini pekiştirecek tematik hediyeler takdim ediliyor. 2025-2026 yılı kapsamında yarışma devam ediyor.

Yarışma kapsamında , 2022–2025 yılları arasında eğitim kurumlarından 750 ton atık kaynağında ayrıştırılarak döngüsel ekonomiye katkı sağlandı.

"Selçuklu 2. El Pazarı” Projesi

"Selçuklu 2. El Pazarı” Projesi ile doğayı korumak, israfı önlemek, evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve aile bütçesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açan vatandaşlar fincan takımları, tabaklar, giysiler, çantalar, eski kitaplar, oyuncaklar, küçük elektronik eşyalarını uygun fiyatlara satışa çıkarabiliyor.

Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

Çevre ve Sıfır Atık Platformu Çalışmaları

Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen Çevre ve Sıfır Atık Platformu sitelerde, alışveriş merkezlerinde, parklarda stantlar kurularak; ambalaj atıkları, atık piller, tekstil/giysi atıkları, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli elektronik eşyalar gibi atıkların, kaynağında ayrı toplanması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

Ayrıca çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili sosyal medya hesaplarından bilgilendirmeler yapılırken belirli aralıklarla etkinlikler düzenleniyor. Öne çıkan etkinliklerden biri olan Fidan Dikim Etkinliği kapsamında Çevre Gönüllüsü Halk Ormanı'nda 2021 yılından bugüne kadar 13 bin 100 Çevre Gönüllüsü ile birlikte toplam 14 bin 100 fidan dikimi yapıldı.

"Doğa İçin Adım Atıyoruz” Projesi

Temiz mahalle, Temiz Selçuklu sloganıyla çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 15 günde bir farklı mahallelerde Çevre Gönüllüleri ile çevre temizliği etkinliği yapılıyor. Bugüne kadar Selçuklu'nun farklı mahallelerinde toplamda bin 560 çevre gönüllüsü ile çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

"Yeşil Atölye" Projesi

Atık miktarının azaltılması, geri dönüşüm ile döngüsel ekonominin hayata geçirilmesi, yeniden kullanımın teşvik edilmesi amacıyla Yazır Mahallesi Kanyon Park içinde bir ileri dönüşüm atölyesi olan ‘'Yeşil Atölye'' faaliyete geçirildi.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra ev Hanımlarının da katılım sağladığı atölyede haftanın belirli günlerde geri dönüşüme dikkat çeken etkinlikler düzenleniyor. Yeşil Atölye bünyesinde gerçekleştirilen atölye etkinlikleri ve SETAP kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bugüne kadar toplam bin 233 kişi katılım sağladı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu