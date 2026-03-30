Konya’da 62. Kütüphane Haftası kutlandı

Konya'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı
Konya’da 62. Kütüphane Haftası dolasıyla program düzenlendi.

Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Meram İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki programda, kütüphanelerin yalnızca kitapların muhafaza edildiği mekanlar olmadığını, geçmişle gelecek arasında köprü görevi gören irfan yuvaları olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin bilgiyi koruyup, çoğaltarak toplumla buluşturan mekanlar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buralar sessizliğin içinde en güçlü fikirlerin doğduğu, bireyin kendini geliştirdiği, milletlerin ise medeniyet yürüyüşünü sağlam temeller üzerine inşa ettiği müstesna kurumlardır. Bugün dünyada bilgiye ulaşmak her zamankinden çok daha kolay görünmektedir.

Ancak doğru bilgiye ulaşmak, bilgiyi ayıklamak anlamlandırmak ve onu insanlığın yararına kullanmak her zamankinden daha büyük bir sorumluluk haline gelmiştir. İşte bu noktada kütüphanelerimiz yalnızca bilgi sunan değil aynı zamanda bireye araştırma disiplini kazandıran, düşünme ufku açan ve doğru kaynakla buluşmasını sağlayan temel kurumlardır."

Erdoğan, güçlü devlet, huzurlu ve müreffeh bir gelecek için okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşünen nesiller yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

Programa, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi Dalmaç ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Program, Meram Zafer Ortaokulu'ndan halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

