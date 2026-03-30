Konya’da yarış yapan sürücülere 472 bin TL ceza! Artık ehliyetleri de yok

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya trafiğinde yarış yaparak diğer vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye toplam 472 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçlar trafikten men edildi.

28 Mart Cumartesi akşamı saat 21.37 sıralarında Adana Çevre Yolu üzerinde yarış yapan 2 otomobil ekiplerin radarına takıldı. Karatay ilçesi Sedirler Kavşağı istikametinden Antalya Çevre Yolu yönüne doğru ilerleyen iki otomobilin yarış yaptığını ve yoğun trafikte makas atarak ilerleyip diğer vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye attığını fark eden trafik ekipleri harekete geçti.

POLİSİN İKAZINA UYMADILAR!

Bölgede görevli trafik ekipleri, tehlikeli şekilde seyreden araçları takibe aldı. Polisin "dur" ikazına aldırış etmeyen sürücüler, polis ekiplerini atlattığını zannederken Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde yakalandı.

CEZALARNI YAZILDI! 

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı. M.A.A. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 136.000 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç 4 ay süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. E.B. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak", "Makas atmak" ve "Dur ikazına uymamak" suçlarından toplam 336.000 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 2 yıl 4 ay süreyle geri alınan şahsın aracı ise 6 ay süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI! 

Her iki sürücüye uygulanan toplam 472.000 TL'lik rekor cezanın ardından şahıslar, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

(Ali Asım Erdem)

