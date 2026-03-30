Konya’da üreticilere B-Reçete eğitimi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, üreticilere yönelik B-Reçete ve bitki koruma ürünleri kullanımı eğitimleri aralıksız devam ediyor.
Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Göçü ve Bakırtolu mahallelerinde düzenlenen programlarda, çiftçilere önemli bilgiler aktarıldı.
EĞİTİMLER SAHADA DEVAM EDİYOR
Gerçekleştirilen eğitimlerde, üreticilerin yoğun katılımıyla B-Reçete uygulamaları ve bitki koruma ürünlerinin kullanımı detaylı şekilde ele alındı. Teknik ekipler, sahada birebir anlatım yaparak uygulamaya yönelik pratik bilgiler paylaştı.
DOĞRU VE GÜVENLİ KULLANIM VURGUSU
Eğitimlerde özellikle "Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılması gereken uygulamalar anlatıldı. Üreticilere, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.
HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
Yetkililer, bu eğitimlerle üreticilerin bilinç düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Çevre ve insan sağlığını koruyarak sürdürülebilir ve güvenli tarımsal üretimin desteklenmesinin öncelikli amaç olduğu vurgulandı.
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik eğitim çalışmalarının ilerleyen süreçte de farklı bölgelerde sürdürüleceğini bildirdi.
