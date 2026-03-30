Süper Lig’de şike iddiaları: 5 takım için inceleme sürüyor
Antalyaspor-Alanyaspor ve Kasımpaşa-Samsunspor maçlarıyla ilgili şike ve bahis iddiaları kamuoyunda tartışma yaratırken, sürecin yargı aşamasında olduğu belirtildi.
Antalyaspor, Alanyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Samsunspor'la ilgili incelemelerde sona gelindi.
Süper Lig'de ligden düşmeler olabilir. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Antalyaspor-Alanyaspor maçıyla ilgili yöneticiler bazında şike tespit edildiğini öne sürdü.
Öte yandan Kasımpaşa-Samsunspor maçında da olağan dışı mali büyüklükte bahis oynandığı ve bu karşılaşmada da şike tespit edildiği iddia edildi.
Ayrıca Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın adının kara para ve şike iddialarıyla anıldığı belirtildi.
Tüm bu iddiaların doğrulanması halinde, ilgili takımların ligden düşmesi ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündeme gelebilir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmada son aşamaya yaklaştığı ifade edildi.
