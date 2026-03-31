SOBE’nin Atletizm takımından 24 madalya

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nın otizmli sporcuları, katıldıkları Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği şampiyonasında 10 altın, 9 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada altın madalya kazanan U-16 kategorisinde Hayati Efe Ezdemir ve Büyük Erkekler kategorisinde Emir Tekdere Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

SOBE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel SOBE Spor Kulübü, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği'ne 20 sporcuyla katıldı.

Kulüp, toplamda 24 madalya kazandı. Büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonucunda sporcular, 10 altın, 9 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti. Bu başarıyla birlikte, U-16 kategorisinde altın madalya kazanan Hayati Efe Ezdemir ve Büyük Erkekler kategorisinde Emir Tekdere Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

"Bu derecelerin yalnızca bireysel başarılar olarak değerlendirilmemesi gerekir”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, özellikle atletizm branşında kazanılan bu önemli derecelerin yalnızca bireysel başarılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Atletizmin; çok yönlü bir gelişim alanı sunduğunu belirten Ak, bu branşın özel gereksinimli bireylerin hem fiziksel kapasitelerini artırdığını hem de odaklanma, koordinasyon ve dayanıklılık gibi temel becerilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

"Sporun her alanında bu süreci büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla yürütüyoruz”

Bu başarıların aynı zamanda toplumsal farkındalık ve kapsayıcılığın güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ak, sporun özel gereksinimli bireylerin yalnızca fiziksel gelişimlerine değil; özgüven, disiplin ve sosyal uyum becerilerine de önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

SOBE olarak atletizm başta olmak üzere sporun her alanında bu süreci büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla yürüttüklerini belirten Ak, öğrencilerin azmi, disiplini ve mücadele ruhunun herkese ilham verdiğini söyledi. Elde edilen derecelerin ise uzun soluklu, planlı ve özverili bir çalışmanın sonucu olduğunun altını çizdi.

