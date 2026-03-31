A Milli Takım’ın oteline saldıranlar yakalandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atanlar yakalandı.
Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otele havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
48 SAATLİK GÖZALTI KARARI: MAÇA GİREMEYECEKLER
Pllana, genel tehlike yaratma suçunu işledikleri iddiasıyla şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece geç saatlerde havai fişekler atılmıştı.
March 31, 2026
Kaynak: AA