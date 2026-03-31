GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,494 TL
EURO
50,901 TL
STERLİN
58,794 TL
GRAM
6.660 TL
ÇEYREK
12.521 TL
YARIM
24.643 TL
CUMHURİYET
47.348 TL
GÜNCEL Haberleri

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil cadde üzerindeki Güneş Sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisi ile savrulan ve bir binanın bahçe duvarını yıkan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye yardımıyla çıkardı.

Otomobilde sıkışan ve hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer 4 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
