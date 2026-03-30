Bakanlık Giresun’daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’un Görele ilçesinde “cinsel tacize maruz kaldığını“ beyan eden 16 yaşındaki çocuğun geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılacak adli sürece müdahil olacağını açıkladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Görele'de, hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin Bakanlık tarafından başından itibaren yakından takip edildiği belirtildi.
Söz konusu olayda, "cinsel tacize maruz kaldığını" aktaran 16 yaşındaki T.T'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."
